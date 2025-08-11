Беспилотники помогают бороться с нарушениями в лесах Красноярского края

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
Красноярский край активно использует беспилотные летательные аппараты для мониторинга лесного фонда. С начала года с их помощью выявлено 8 случаев незаконной рубки деревьев.
Выявление нарушений.
В Богучанском округе дрон зафиксировал незаконную вырубку на расстоянии 30 км от места запуска. Нарушитель, срубивший хвойные деревья без разрешения, был задержан. В Манско-Уярском округе с помощью БПЛА обнаружили вырубку 13 деревьев. Материалы по этим делам переданы в суд, где виновным грозит до 7 лет лишения свободы и возмещение ущерба.
Эффективность технологии.
По словам первого заместителя министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексея Большакова, беспилотники значительно упрощают работу инспекторов. Их флот ежегодно расширяется, а вместе с наземным патрулированием и космическим мониторингом это позволяет снижать объемы незаконных рубок. За 7 месяцев 2025 года их количество сократилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Дополнительные функции дронов.
Беспилотники также помогают Лесопожарному центру оперативно выявлять возгорания и оценивать масштабы пожаров, экономя время и ресурсы. Кроме того, камеры на дронах фиксируют несанкционированные свалки, записывая номера автомобилей и лица нарушителей. Эти данные передаются в полицию для дальнейшего разбирательства.
Также отметим, что в 2025 году в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в регион дополнительно поступят еще 22 БПЛА.
Использование БПЛА позволяет усилить контроль за лесными территориями и оперативно пресекать нарушения.