Стало известно, что искусственный интеллект помогает роботам стать человечнее

Исследователи создали прогрессивную методологию организации кооперации между людьми и робототехникой в промышленных условиях. Ядро разработки составляет комбинация Retrieval-Augmented Generation (RAG) и специализированных трансформерных нейросетей. Такая архитектура обеспечивает роботам не только доступ к текущим данным в реальном времени, но и возможность гибкой коррекции действий. Научные результаты обнародованы в журнале Scientific Reports.