Устроивший стрельбу в США винил в своих проблемах вакцину от COVID-19

Подозреваемый в стрельбе в кампусе университета Эмори (штат Джорджия) обвинял вакцину против COVID-19 в ухудшении своего физического и психического здоровья. Как сообщает ABC со ссылкой на правоохранительные органы и знакомых стрелка, 24-летний Патрик Уайт перед нападением страдал от депрессии и убеждал окружающих, что прививка стала причиной его проблем.
Инцидент произошел на прошлой неделе: перестрелка возле кампуса и здания CDC (Центров по контролю заболеваний) закончилась ранением полицейского. Позже Уайта нашли мертвым.
По данным телеканала, мужчина долгое время жаловался на потерю веса, трудности с глотанием и расстройства ЖКТ, связывая это с вакцинацией. Его соседка рассказала, что он часто говорил о «заговоре СМИ и властей», скрывающих, по его мнению, правду о побочных эффектах.
Ранее сообщалось, что угроза мощного землетрясения и цунами нависла над западным побережьем США.