Устроивший стрельбу в США винил в своих проблемах вакцину от COVID-19

По данным телеканала, мужчина долгое время жаловался на потерю веса, трудности с глотанием и расстройства ЖКТ, связывая это с вакцинацией. Его соседка рассказала, что он часто говорил о «заговоре СМИ и властей», скрывающих, по его мнению, правду о побочных эффектах.