Мошенники рассылают коды: Вот в чём смысл аферы с онлайн-займами

Аферисты придумали новую схему получения доступа к личным кабинетам россиян на портале Госуслуги. Для этого они используют легенду о микрозаймах, информирует РИА Новости.
Злоумышленники представляются сотрудниками надзорных ведомств и сообщают жертве, что от её имени якобы подана заявка на микрозайм. На фоне этого разговора жертву бомбардируют смс-оповещениями от различных организаций с кодами доступа в личный кабинет.
Целью аферы является получение доступа к кабинету жертвы на Госуслугах. Мошенники просят предоставить его якобы для того, чтобы отозвать «заявку» на микрозайм.
Ранее сообщалось, что мошенники нашли новый способ обмана россиян и теперь звонят им под видом юристов, которые якобы готовы оказать помощь в оформлении документов для переезда из России, а также получения вида на жительство в других странах.
