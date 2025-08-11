Ричмонд
Мошенники рассылают коды: Вот в чём смысл аферы с онлайн-займами

РИА Новости: Мошенники придумали новую схему обмана с онлайн-займами.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты придумали новую схему получения доступа к личным кабинетам россиян на портале Госуслуги. Для этого они используют легенду о микрозаймах, информирует РИА Новости.

Злоумышленники представляются сотрудниками надзорных ведомств и сообщают жертве, что от её имени якобы подана заявка на микрозайм. На фоне этого разговора жертву бомбардируют смс-оповещениями от различных организаций с кодами доступа в личный кабинет.

Целью аферы является получение доступа к кабинету жертвы на Госуслугах. Мошенники просят предоставить его якобы для того, чтобы отозвать «заявку» на микрозайм.

Ранее сообщалось, что мошенники нашли новый способ обмана россиян и теперь звонят им под видом юристов, которые якобы готовы оказать помощь в оформлении документов для переезда из России, а также получения вида на жительство в других странах.

Напомним, злоумышленники освоили изощренные методы обмана российских граждан, используя актуальные новостные поводы и случайные совпадения. Что делать, чтобы не попасться на уловки, читайте здесь на KP.RU.