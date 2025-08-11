Ричмонд
Дорожники Владивостока приступили к ремонту на улице Черёмуховой

Муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий» продолжает ремонтные работы во Владивостоке.

Источник: Мэрия Хабаровска

В настоящее время ведется ремонт участка дороги на улице Черёмуховой от дома № 2 до № 4 г., где уже начаты демонтажные работы, сообщает администрации Владивостока.

Полный комплекс работ, включающий устройство основания, монтаж бортового камня и укладку асфальта, планируется завершить в течение трёх недель.

Параллельно проводятся ремонтные работы на проезде между домами № 2 и 4 на Батарейной, а также на участке от Майора Филипова до перекрёстка Адмирала Горшкова — Анны Щетининой. На прошлой неделе были завершены работы по асфальтированию проезда в районе Борисенко, 100а и профилированию грунтовых дорог на Камской, Неманской, Рионской, 3-й Горнизонной, участке Шигино — Подножье и дорогах в посёлках Воевода и Подножье.

Ранее службой уже были отремонтированы участки на Пушкинской, 46, Фирсова, 2, Адмирала Кузнецова, 52б, Постышева, 43, Камской, 1б, Океанском проспекте, 149, Русской, 5, Котельникова, 2, проспекте Красного Знамени, 115−121 и других адресах.