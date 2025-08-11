Омичи продолжают привлекать алтайских спасателей

В минувшую субботу, 9 августа 2025 года, представители ГУ МЧС по Республике Алтай сообщили о привлечении местных спасателей к поискам потерявшегося при походе в горы омича. Озвучено, что 18-летний турист уведомил спасателей о попадании в затруднительное положение накануне вечером.
«В 21:25 на номер службы спасения “112” поступил звонок от 18-летнего туриста из Омска. Он рассказал, что отправился погулять на гору рядом с селом Чибит, но из-за темноты и сильного дождя не может найти дорогу обратно», — приводятся обстоятельства случившегося в публикации.
По данным ГУ МЧС по Республике Алтай, на помощь молодому человеку пришли двое сотрудников отдельного пожарного поста № 1 села Акташ, которым удалось разыскать омича и вернуть его на базу, где он остановился. О состоянии парня сообщается лишь то, что специализированная медицинская помощь ему не потребовалась.
Отметим, за последний месяц это уже третий преданный огласке инцидент с жителями Омской области на территории Республики Алтай. В начале августа 2025 года стало известно о вызволении 71-летнего пенсионера, получившего травмы при подъеме на гору Белуха. Чуть ранее в реке Катунь обнаружили тело 36-летнего омича, которого утянуло сильным течением.