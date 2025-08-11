Омичи продолжают привлекать алтайских спасателей

По данным ГУ МЧС по Республике Алтай, на помощь молодому человеку пришли двое сотрудников отдельного пожарного поста № 1 села Акташ, которым удалось разыскать омича и вернуть его на базу, где он остановился. О состоянии парня сообщается лишь то, что специализированная медицинская помощь ему не потребовалась.