Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: ВС США готовятся задействовать сотни солдат в Вашингтоне

Трамп заявил о возможном введении войск нацгвардии США.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы Соединённых Штатов готовятся задействовать сотни нацгвардейцев в американской столице, сообщает Reuters.

При этом в материале сказано, что окончательное решение остаётся за президентом США Дональдом Трампом.

«Военные США готовятся к задействованию сотен солдат нацгвардии в Вашингтоне… окончательное решение всё ещё должен принять президент США Дональд Трамп», — говорится в публикации.

Как рассказал агентству американский чиновник, в настоящее время неясно, чем именно будут заниматься солдаты. Он не исключил, что они будут задействованы в охране официальных лиц.

Напомним, Трамп рассказал о возможном введении войск нацгвардии США в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе, а также нападения на экс-отрудника DOGE Эдварда Користина.

Ранее Трамп заявил о планах убрать бездомных с улиц Вашингтона.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше