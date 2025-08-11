Reuters: ВС США готовятся задействовать сотни солдат в Вашингтоне

Вооружённые силы Соединённых Штатов готовятся задействовать сотни нацгвардейцев в американской столице, сообщает Reuters.
При этом в материале сказано, что окончательное решение остаётся за президентом США Дональдом Трампом.
Как рассказал агентству американский чиновник, в настоящее время неясно, чем именно будут заниматься солдаты. Он не исключил, что они будут задействованы в охране официальных лиц.
Напомним, Трамп рассказал о возможном введении войск нацгвардии США в Вашингтон на фоне повышения уровня преступности в городе, а также нападения на экс-отрудника DOGE Эдварда Користина.
Ранее Трамп заявил о планах убрать бездомных с улиц Вашингтона.