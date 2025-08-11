Жители Йоханнесбурга пожаловались на кровавые жертвоприношения в городе

Жители района Паульсхоф в южноафриканском городе Йоханнесбурге направили жалобу властям на кровавые жертвоприношения животных, которые проводятся на этой территории по выходным, написал портал The South African.
Авторы обращения заявили, что пригород мегаполиса стал «зоной беззакония» из-за происходящих там ритуалов, которыми увлекаются представители традиционных верований. Жители рассказали, что участники церемоний собираются на берегу реки, ходят в голом виде, разводят костры, бьют в барабаны и прилюдно убивают животных.
«Речь уже не о культурной свободе, а об элементарном соблюдении санитарных норм, общественной безопасности и благопристойности», — сказал один из горожан Альберт Гамби.
На жалобу отреагировал министр сельского хозяйства провинции Гаутенг Вуйисва Рамокопа. Он лично приехал на место и стал свидетелем происходящего в Паульсхофе. Чиновник поддержал требования жителей и пообещал, что привлечёт надзорные органы к решению проблемы.
Напомним, летом 2024 года житель Пскова решил совершить жертвоприношение, в ходе которого убил собаку. По результатам экспертизы выяснилось, что мужчина невменяем и нуждается в принудительном лечении в медицинском учреждении.