Медведица и её малыши пришли на поле с овсом в Новосибирской области

В Чулымском районе Новосибирской области инспектор министерства природных ресурсов снял на видео медведицу с двумя медвежатами, которые вышли на поле с овсом. Животные кормились зёрнами «молочной» спелости — в это время овёс содержит больше всего питательных веществ.