Медведица и её малыши пришли на поле с овсом в Новосибирской области

В Чулымском районе Новосибирской области инспектор министерства природных ресурсов снял на видео медведицу с двумя медвежатами, которые вышли на поле с овсом. Животные кормились зёрнами «молочной» спелости — в это время овёс содержит больше всего питательных веществ.
По словам специалистов, подобные поля высаживаются в рамках биотехнических мероприятий. Овёс используют для подкормки не только медведей, но и копытных животных.
Во время съёмки медведица периодически вставала на задние лапы, прислушиваясь к звукам и наблюдая за окрестностями, а медвежата в это время играли.
В Минприроды напомнили, что овёс в фазе «молочной» спелости отличается мягким зерном, из которого при надавливании выделяется белая жидкость, похожая на молоко.
