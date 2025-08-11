Пик метеорного потока Персеиды 12 августа: что попросить у падающей звезды

Мощнейший метеорный поток Персеиды 12 августа достигнет своего пика. Вместе с исследователем славянской культуры, звездочетом Ильей Кио «Вечерняя Москва» разбиралась, что можно попросить у падающей звезды.
История наблюдений за звездопадом Персеиды уходит своими корнями в древние цивилизации.
— Он упоминался в самых разных культурах. А его название отсылает к древнегреческим мифам. Персей — заступник слабых, угнетенных, — отмечает звездочет.
По словам Ильи, этот звездопад — небесный дар. Он дает силы на преодоление самых разных сложностей и препятствий.
— Персеиды имеют огромное влияние на судьбы людей. Можно загадывать то, на что в обычной жизни не хватает сил, — подчеркивает Илья.
Желание, которое исполнится с большой долей вероятности, — преодоление сложностей.
— Энергия данного созвездия способна благословить вашу просьбу. Тогда она исполнится, — отмечает Илья.
Он также напоминает, что испокон веков звезда была тем, что указывало нашим предкам путь.
— Вспомним мореплавателей, странников. Все они ориентировались по звездам. А ведь небесные тела показывают не только путь тела, но и души человека, — отмечает Илья.
Поэтому в дни метеорного потока стоит прислушиваться к внутренним ощущеням. Падающие звезды могут влиять на чувства человека и наставлять его на верный путь.
— А если житель Москвы увидит в небе метеор, то для него это очень большая удача. Ведь огни большого города заглушают свет небесных тел. Если жителю столицы все-таки удастся увидеть падающую звезду, это очень хороший знак для него, — отмечает Илья.
Звездочет объясняет, что самый пик потока наступает в час-два ночи.
— Именно в это время небо открывается. Максимально видно его карту. А что касается чисел, самый пик потока будет 10−14 августа, — отмечает звездочет.
По словам Ильи Кио, выходить посмотреть на звездопад лучше всего со своими близкими людьми.
— Если вы вместе увидите падающую звезду, то ваши узы окрепнут. Небо благословит вас. Не случайно всегда была традиция у возлюбленных вместе смотреть на звездопад, — заключил Илья.
Ярослав Турилов, руководитель клуба путешествий «К звездам»:
— С точки зрения науки метеор — это красивый след, который наблюдают в небе после попадания частиц пыли в атмосферу с последующим сгоранием. Если частиц много за короткий промежуток времени, то возникает метеорный поток. Персеиды — самый известный представитель атмосферного явления, которое в быту называют «звездопад». Их поток в своем пике достигает приблизительно 120 «падающих звезд» в час.
