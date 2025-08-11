Пик метеорного потока Персеиды 12 августа: что попросить у падающей звезды

— С точки зрения науки метеор — это красивый след, который наблюдают в небе после попадания частиц пыли в атмосферу с последующим сгоранием. Если частиц много за короткий промежуток времени, то возникает метеорный поток. Персеиды — самый известный представитель атмосферного явления, которое в быту называют «звездопад». Их поток в своем пике достигает приблизительно 120 «падающих звезд» в час.