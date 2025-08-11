Ричмонд
Аэропорт Нижнего Новгорода временно не принимает рейсы

В Нижнем Новгороде временно введены ограничения в аэропорту Стригино. Об этом сообщает Росавиация. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты. Пресс-релиз размещен в telegran-канале представителя ведомства, Артема Кореняко.

