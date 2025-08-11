В Красноярске перекрыли две дороги из-за разрушений дорожного полотна

На улицах Даурской и Монтажников перекрыли проезжие части из-за сильного дождя.
Так, на ул. Даурской, 17, перекрыли дорогу. Там дождь размыл часть склона. В мэрии Красноярска сообщили, что на участке упала опора линий электропередач, жителей пока перевели на другую линию.
На данный момент оформляется решение о признании ситуации угрозой возникновения ЧС. Определены первоочередные меры для недопущения обвала дороги.
Также в Госавтоинспекции Красноярского края добавили, что в районе ул. Монтажников, 63/299, провалилось дорожное полотно. Перекрыты обе полосы.
В ближайшее время оборудуют объездную дорогу.