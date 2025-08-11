Ричмонд
Астрономы впервые зафиксировали начало формирования солнечной системы

Для этого использовались космический телескоп James Webb и радиотелескоп ALMA.

Источник: Аргументы и факты

Международная команда астрономов впервые зафиксировала момент начала формирования планет вокруг центральной звезды, что стало важным прорывом в исследовании процессов космической эволюции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Popular Science.

Ученые обнаружили, когда именно вокруг звезды, находящейся примерно в 1300 световых лет от Земли, начался процесс формирования планет. Для этого использовались современные инструменты — космический телескоп James Webb и радиотелескоп ALMA в Чили.

Эти технологии предоставили уникальную возможность наблюдать за ранними этапами развития планетных дисков и материалов, из которых впоследствии формируются планеты.

В ходе исследований специалисты зафиксировали появление горячих минералов, которые только начинают затвердевать и служат первыми зачатками будущих планет. Наблюдения показали, что эти минералы начинают конденсироваться в диске вокруг молодой звезды HOPS-315 — объекте, который можно считать прообразом нашей солнечной системы.

Ранее сообщалось, что в 35 световых годах от Земли была найдена потенциально обитаемая планета.