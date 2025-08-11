Вопрос о Зангезурском коридоре «отложили в сторону»: Иран высказался о решении Армении

На встрече в Белом доме президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян заключили мирное соглашение. В результате Ереван дал согласие на создание маршрута, связывающего Азербайджан с его автономией через территорию Армении. Однако сейчас этот вопрос «полностью отложен в сторону». По словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, у Тегерана «есть поводы для беспокойства» относительно Зангезурского коридора.
Министр иностранных дел написал в Telegram-канале, что следит за ситуацией вокруг транзитной дороги. Он подчеркнул, что в этом проекте может участвовать американская компания. Это приведет к дестабилизации ситуации в регионе, заметил министр.
«Вопрос о коридоре полностью отложен в сторону. Речь идет о транзитной дороге, которая будет создана под властью Армении, в ее юрисдикции и на ее территории… американо-армянской компанией, которая будет зарегистрирована в Армении по армянским законам», — заявил Аббас Арагчи.
По мнению властей Ирана, реализация проекта ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа. В Тегеране подчеркнули, что Россия также стратегически против этого коридора.