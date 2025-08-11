Ричмонд
Уфимцам напомнили об отключениях воды на этой неделе

На предприятии «Уфаводоканал» напомнили о предстоящих на этой неделе плановых отключениях холодной и горячей воды в домах для проведения ремонтных работ.

Источник: Башинформ

Так, с 11 по 17 августа без воды временно останутся жители Калининского, Кировского, Советского и Октябрьского районов Уфы.

С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте МУП «Уфаводоканал».