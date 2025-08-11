Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скука вместо мультиков: психолог рассказала, что помогает развитию ребенка

Психолог Губанова: важно давать ребенку поскучать для дальнейшего развития.

Источник: Комсомольская правда

Ребенку вовсе не обязательно постоянно что-то показывать, рассказывать и развлекать. Чтобы развивались внимание, фантазия и умение думать, ему нужно немного поскучать. Об этом KP.RU рассказала психолог Галина Губанова.

— В современных семьях родители часто очень балуют своих детей, и в результате у ребенка совсем нет возможности поскучать и проявить свое воображение, а это невероятно важно для его дальнейшего развития, в том числе интеллектуального, — отметил специалист.

По словам эксперта, современный переизбыток внешних стимулов — игрушек, занятий, мультфильмов — делает ребенка рассеянным. Он может многое знать, но при этом с трудом принимает решения и не умеет доводить начатое до конца.

Психолог отметила, если убрать смартфоны, уменьшить количество ярких раздражителей и дать ребенку простые предметы для игры, это поможет ему развиваться гармоничнее. Конечно, на эмоциональное и физическое развитие ребенка влияют и другие моменты.