Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме хотят увеличить отпуск для предпенсионеров

Отпуск для российских предпенсионеров хотят увеличить на семь дней.

Источник: Комсомольская правда

Российским предпенсионерам могут увеличить трудовой отпуск на семь дней. Соответствующее предложение будет внесено в Госдуму в понедельник 11 августа, информирует РИА Новости со ссылкой на депутатов Сергея Миронова и Дмитрия Гусева.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что предоставлять отпуск в 35 календарных дней предполагается работникам в течение пяти лет до достижения пенсионного возраста.

«В стране свыше 7 миллионов предпенсионеров. Это огромный кадровый потенциал, к которому надо внимательно и бережно относиться. Убежден, что дополнительные дни отдыха благоприятно скажутся на трудовой активности и состоянии здоровья этой категории работников», — сказал агентству Миронов.

Гусев добавил, что такая мера поможет сделать комфортным переход предпенсионеров к новому этапу жизни.

Разбираемся вместе с экспертом, какие льготы положены предпенсионерам в 2025 году и что нужно сделать для получения мер поддержки.

Напомним, россиянам не нужно больше подавать заявления для получения статуса предпенсионера. С 1 января 2025 года он автоматически присваивается людям, достигшим соответствующего возраста.