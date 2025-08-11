В Госдуме хотят увеличить отпуск для предпенсионеров

Российским предпенсионерам могут увеличить трудовой отпуск на семь дней. Соответствующее предложение будет внесено в Госдуму в понедельник 11 августа, информирует РИА Новости со ссылкой на депутатов Сергея Миронова и Дмитрия Гусева.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что предоставлять отпуск в 35 календарных дней предполагается работникам в течение пяти лет до достижения пенсионного возраста.
«В стране свыше 7 миллионов предпенсионеров. Это огромный кадровый потенциал, к которому надо внимательно и бережно относиться. Убежден, что дополнительные дни отдыха благоприятно скажутся на трудовой активности и состоянии здоровья этой категории работников», — сказал агентству Миронов.
Гусев добавил, что такая мера поможет сделать комфортным переход предпенсионеров к новому этапу жизни.
Напомним, россиянам не нужно больше подавать заявления для получения статуса предпенсионера. С 1 января 2025 года он автоматически присваивается людям, достигшим соответствующего возраста.