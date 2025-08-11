Ричмонд
В Красноярске жителям Белых рос организовали подвоз питьевой воды

Из-за сильных дождей накануне было обесточено шесть КНС.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске жителям Белых рос организовали подвоз питьевой воды.

В связи с остановкой канализационной насосной станции на улице Карамзина в части домов Белых рос отключили подачу водоснабжения.

С 18 часов 10 августа часов две автоцистерны КрасКом подвозят к домам микрорайона питьевую воду.

Точки подвоза согласованы с диспетчером УК «Орбита»:

ул. Карамзина, 4, 6, 10;

Ярыгинская набережная, 3.

Всего накануне из-за сильного дождя было обесточено шесть КНС в разных районах города.

Ранее сообщалось о том, продолжатся ли в ближайшие дни сильные дожди в Красноярске.