В Красноярске жителям Белых рос организовали подвоз питьевой воды.
В связи с остановкой канализационной насосной станции на улице Карамзина в части домов Белых рос отключили подачу водоснабжения.
С 18 часов 10 августа часов две автоцистерны КрасКом подвозят к домам микрорайона питьевую воду.
Точки подвоза согласованы с диспетчером УК «Орбита»:
ул. Карамзина, 4, 6, 10;
Ярыгинская набережная, 3.
Всего накануне из-за сильного дождя было обесточено шесть КНС в разных районах города.
