В России обновят систему «Госуслуг»

Планируется, что к 2030 году почти все социально значимые услуги — 99% — будут доступны в электронном формате, сейчас этот показатель составляет около 90%. При этом гражданам не всегда потребуется предоставлять документы лично, поскольку многие ведомства смогут получать необходимую информацию напрямую из государственных реестров.