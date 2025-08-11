Где в Омской области временно прервется телевещание

На официальном сайте Цифрового эфирного телевидения появилась информация о кратковременных перебоях телетрансляции на территории Омской области в связи с проведением технических или профилактических работ в период с 12 по 15 августа 2025 года. Согласно представленным данным, на наступившей неделе временные трудности с просмотром телевизора возникнут у жителей четырех населенных пунктов Омской области.
Так, во вторник, 12 августа 2025 года, перебои в телетрансляции с 11 до 17 часов могут заметить жители села Шухово Знаменского района. На следующий день, 13 августа, проблема «переместится» в Тевриз, где может наблюдаться с 10 до 16 часов.
В четверг, 14 августа, кратковременные отключения телетрансляции ожидаются в деревне Летние Усть-Ишимского района в период с 9:00 до 15:00. В аналогичный временной промежуток они могут наблюдаться в пятницу, 15 августа 2025 года, в селе Бакшеево Тевризского района.