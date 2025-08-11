Психиатр Шуров назвал главный признак затяжной послеродовой депрессии

Главными признаками затяжной послеродовой депрессии являются суицидальные мысли и агрессия по отношению к ребенку, сообщил в беседе с aif.ru врач-психиатр Василий Шуров.
Таким образом он прокомментировал историю, которая произошла в Екатеринбурге. В одной из квартир города утром 10 августа были обнаружены тела 49-летней матери и ее детей — 9-летнего мальчика и 3-летней девочки.
Предварительно, женщина сначала убила детей, а затем — себя. Она воспитывала их без мужа, но ей помогала мама.
Шуров предположил, что причиной произошедшего могла быть глубокая послеродовая депрессия.
«Во время депрессии люди часто испытывают суицидальные мысли, иногда они делятся этим с близкими. Суицид свойственен послеродовым депрессиям. Агрессия может быть направлена сначала на ребёнка, а потом на себя», — отметил он.
Психиатр добавил, что во время послеродовой депрессии женщина склонна считать, что она плохая мать и не справляется с детьми.
Ранее психолог Савлаева рассказала, как справиться с послеродовой депрессией.
Часто общество сравнивает молодых матерей с женщинами прежних поколений, которые якобы справлялись с трудностями без жалоб. Эксперт напомнила: если кто-то в прошлом скрывал свою боль, это не значит, что её не было.