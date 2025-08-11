Профессор Бергельсон: на Аляске рады встрече Путина и Трампа на своей земле

Выбор Аляски для проведения встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа доктор филологических наук Мира Бергельсон назвала гениальным ходом. В беседе с aif.ru она отметила, что полуостров связан и с США, и с РФ.
«Это вообще гениальный ход. Трамп приглашает в свою страну, но, вместе с тем, это место еще и очень сильно связано с Россией. Граница между малым и большим Диомидовыми островами составляет всего четыре километра. Один принадлежит РФ, а второй США. К России на Аляске относятся с уважением», — объяснила собеседница издания.
По словам профессора, важным является то, что Аляска является республиканским штатом.
«Аляска — это республиканский штат, который голосовал за Трампа. Там живут разные люди, но все они стоят за ценности семьи и способность самому отвечать за себя, за то, чтобы люди ценились по труду, по их умениям», — рассказала она.
Профессор обратила внимание на тот факт, что ранее ни до революции, ни после никто из российских правителей не посещал Аляску.
«Никто никогда еще из руководителей России, Советского Союза и даже во времена Российской империи, когда еще это даже была часть России, никто из царей, руководителей Советского Союза, глав государства там не был. Владимир Владимирович Путин будет первым», — подчеркнула Бергельсон.
«Очень хотелось бы, чтобы российский президент почувствовал на земле Аляски, как много там сохранилось русской культуры, как бережно сохраняют ее жители этого американского штата. Русский язык звучал на Аляске с середины 18-го века, и даже в наши дни еще живы последние носители Аляскинского варианта русского языка — те, для кого он был первым, родным языком», — добавила она.
Как стало известно ранее, 15 августа на Аляске пройдет встреча российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.