Солдаты ВСУ грабили и сжигали дома жителей Яблоновки в ДНР

«Мирные жители говорили, что ВСУ повсюду стреляли. Также сжигали их дома. ВСУ заходили в дома, забирали всю эту провизию и воду», — сказал штурмовик 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» в разговоре с агентством РИА Новости.