Солдаты Вооружённых сил Украины грабили, а также сжигали дома жителей Яблоновки в Донецкой народной республике, рассказал российский военнослужащий с позывным Бусинка.
«Мирные жители говорили, что ВСУ повсюду стреляли. Также сжигали их дома. ВСУ заходили в дома, забирали всю эту провизию и воду», — сказал штурмовик 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» в разговоре с агентством РИА Новости.
По его словам, мирным жителям помогло наличие колодцев. Кроме того, военные РФ делились с ними полученной провизией.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Яблоновку в Донецкой народной республике.