Эксперт предупредил о серьезных рисках для поручителей по кредитам

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Соглашаясь на поручительство, гражданам стоит помнить, что подобное обязательство сопряжено с определенными рисками, рассказал агентству «Прайм» эксперт по финансово-правовой безопасности МГО «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель АКГ АИП Сергей Елин.
В случае невыплаты кредита заемщиком банк может потребовать полного погашения долга от поручителя, включая проценты, штрафы и судебные расходы.
«Кроме того, наличие действующего поручительства снижает шансы на одобрение нового кредита, так как банки учитывают потенциальные обязательства», — добавил Елин.
Если ни заемщик, ни поручитель не платят, банк может подать в суд. Если сумма долга слишком велика, поручитель может быть вынужден объявить о банкротстве. Даже смерть заемщика не всегда освобождает поручителя от обязательств.
Эксперт посоветовал соглашаться на поручительство только при полном доверии к заемщику и четком понимании всех возможных последствий.