Юрист раскрыла, какие доплаты положены за переработку

По ее словам, привлечение работника к сверхурочной работе возможно только с его письменного согласия, причем сначала работодатель обязан направить письменный запрос с указанием времени отработки и количества часов. Если вас это устраивает, вы соглашаетесь, если нет — отвергаете предложение.