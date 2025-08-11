В Новосибирске зарегистрированы сбои в интернете 11 августа

В России, в том числе в Новосибирске, сегодня, 11 августа, многие пользователи столкнулись с перебоями в работе интернет-соединения. Согласно информации от сервиса Downdetector, за последний час зафиксировано 42 сообщения о проблемах, а за последние 24 часа — 1609.