В Новосибирске зарегистрированы сбои в интернете 11 августа

В России, в том числе в Новосибирске, сегодня, 11 августа, многие пользователи столкнулись с перебоями в работе интернет-соединения. Согласно информации от сервиса Downdetector, за последний час зафиксировано 42 сообщения о проблемах, а за последние 24 часа — 1609.
Наиболее часто жители Новосибирска сообщают о сложностях с доступом к локальным сайтам, а также о нестабильной работе банковских приложений, программ для обмена сообщениями и систем онлайн-платежей.
Стоит напомнить, что жителям Новосибирска ранее давали рекомендации о том, что необходимо предпринять в случае возникновения проблем с доступом в интернет.