Можно сравнить с трехлетним ребенком: как обмануть мозг, чтобы сделать свою жизнь лучше

Начнем с того, что мозг куда лучше нас умеет обманывать, то есть он сильнее, хитрее и он знает о нас все. Знает все, что мы хотим сделать. В то же время мы на все 100 процентов не знаем, что надо ему. Мы осознаем только часть своих желаний, причин наших поступков. Допустим, когда у человека есть алкогольная зависимость, он же не говорит себе: «Я хочу напиться». Он думает: «Я устал, мне надо отдохнуть, расслабиться». Находит 100 уважительных причин, чтобы выпить. В этот момент мозг обманывает человека.