В сибирском городе врачи кардиоцентра спасли пациентку, сердце которой остановилось

В Кемерово врачи Кузбасского кардиодиспансера спасли пациентку, сердце которой остановилось на 15 минут. Женщина находилась в состоянии клинической смерти — ее причинами стали тромбоэмболия легочной артерии и обструктивный шок, сообщил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов.
Министр уточнил, что все произошло поздним вечером, когда состояние женщины резко ухудшилось. Приехавшие на вызов медики скорой помощи доставили ее в больницу, где к ее приезду подготовили противошоковую палату.
«Врачи реанимировали женщину непрямым массажем сердца, подключили к аппарату ИВЛ. После необходимых обследований и подтверждения диагноза выполнили тромболизис — растворили тромб специальным препаратом», — рассказал глава регионального Минздрава.
В настоящий момент показатели гемодинамики, ритма и сатурации женщины стабилизировались. Признаков неврологического дефицита тоже нет, что является большой редкостью после остановки сердца.
Сейчас женщина все еще продолжает получать лечение в отделении неотложной кардиологии. Однако вскоре пациентку, которая является многодетной матерью, выпишут.
