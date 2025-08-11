Ричмонд
Остановка сердца длилась 15 минут: На Кузбассе рассказали о подвиге врачей

Кузбасские врачи спасли пациентку, сердце которой не билось 15 минут.

Источник: Комсомольская правда

На Кузбассе врачи совершили чудо. Им удалось спасти женщину, чье сердце остановилось на 15 минут. Она прибыла в кардиодиспансер в состоянии клинической смерти. О подвиге врачей рассказал в Telegram-канале местный министр здравоохранения Андрей Тарасов.

Он сообщил, что жительница почувствовала недомогание поздним вечером. Она пребывала в предобморочном состоянии. Врачи скорой помощи выявили у пациентки нарушение сердечной проводимости и перегрузку отделов сердца, пояснил министр.

«Врачи реанимировали женщину непрямым массажем сердца, подключили к аппарату ИВЛ. После необходимых обследований и подтверждения диагноза выполнили тромболизис — растворили тромб специальным препаратом», — поделился подробностями спасения Андрей Тарасов.

Совершили подвиг и врачи из Ессентуков. Они пять дней фильтровали кровь пациентке, чтобы спасти ее жизнь.