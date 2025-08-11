Остановка сердца длилась 15 минут: На Кузбассе рассказали о подвиге врачей

На Кузбассе врачи совершили чудо. Им удалось спасти женщину, чье сердце остановилось на 15 минут. Она прибыла в кардиодиспансер в состоянии клинической смерти. О подвиге врачей рассказал в Telegram-канале местный министр здравоохранения Андрей Тарасов.