Остановка сердца длилась 15 минут: На Кузбассе рассказали о подвиге врачей

На Кузбассе врачи совершили чудо. Им удалось спасти женщину, чье сердце остановилось на 15 минут. Она прибыла в кардиодиспансер в состоянии клинической смерти. О подвиге врачей рассказал в Telegram-канале местный министр здравоохранения Андрей Тарасов.
Он сообщил, что жительница почувствовала недомогание поздним вечером. Она пребывала в предобморочном состоянии. Врачи скорой помощи выявили у пациентки нарушение сердечной проводимости и перегрузку отделов сердца, пояснил министр.
«Врачи реанимировали женщину непрямым массажем сердца, подключили к аппарату ИВЛ. После необходимых обследований и подтверждения диагноза выполнили тромболизис — растворили тромб специальным препаратом», — поделился подробностями спасения Андрей Тарасов.
Совершили подвиг и врачи из Ессентуков. Они пять дней фильтровали кровь пациентке, чтобы спасти ее жизнь.