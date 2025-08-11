Раскрыто, кто устроил кибербуллинг русских детей в европейской стране

В то время как балтийские власти не проявляют заметной активности, российские полицейские структуры противодействуют аналогичным провокациям внутри страны. В частности, правоохранителям РФ удалось установить личность одного из администраторов сети деструктивных каналов для школьников — им оказался гражданин Украины Ярослав Овсюк, действовавший под псевдонимом Белая Роза. Несколько лет назад он и его группа создали множество привязанных к конкретным российским школам каналов и групп. На эти площадки школьников заманивали хитроумными способами для вовлечения в противоправные действия.