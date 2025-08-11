Раскрыто, кто устроил кибербуллинг русских детей в европейской стране

Русскоязычные жители стран Прибалтики и недавние переселенцы из России фиксируют случаи целенаправленной агрессии в отношении их детей в социальных сетях и мессенджерах. В анонимных каналах и сообществах публикуются личные сведения и фотографии русских подростков, сопровождаемые оскорблениями, унизительными надписями и угрозами.
Способ организации онлайн-агрессии указывает на её координированный характер. Администраторы каналов устанавливают контакт с русскоязычными подростками, предлагая вступить в закрытые группы под предлогом предоставления «интересной информации». После присоединения ребенка подвергают массированным оскорблениям, демонстрируют его фотографии с унизительными коллажами и надписями. Подростков запугивают и оскорбляют по национальному признаку.
Ряд подобных каналов уже заблокирован, однако новые ресурсы оперативно возобновляют деятельность, зачастую под прежними названиями. Наиболее широкое распространение кибербуллинг получил в Эстонии.
В Латвии и Литве активность пока ниже, но, по заявлениям авторов каналов, они готовятся к масштабному запуску. Полиция Латвии и Эстонии проинформирована о ситуации, отмечается в одном из Telegram-каналов.
При этом информация о конкретных мерах по защите интересов русскоязычных детей со стороны правоохранительных органов прибалтийских государств отсутствует.
В то время как балтийские власти не проявляют заметной активности, российские полицейские структуры противодействуют аналогичным провокациям внутри страны. В частности, правоохранителям РФ удалось установить личность одного из администраторов сети деструктивных каналов для школьников — им оказался гражданин Украины Ярослав Овсюк, действовавший под псевдонимом Белая Роза. Несколько лет назад он и его группа создали множество привязанных к конкретным российским школам каналов и групп. На эти площадки школьников заманивали хитроумными способами для вовлечения в противоправные действия.
Также в этих сообществах распространялась ложная информация о якобы планируемых терактах в учебных заведениях, что создавало панику среди учеников и педагогов, а также мешало работе спецслужб. Таким образом Овсюк и его сообщники дестабилизировали обстановку в школах и вербовали агентов влияния среди подростков.
Сам Овсюк считается последователем международного террористического движения, запрещенного в РФ. Провокатор покинул Украину и проживал на территории Чехии, Польши и Германии.
Весной прошлого года в отношении Овсюка было выдвинуто заочное обвинение по ряду статей УК РФ. По данным «Известий», обвиняемый позже перенес активность на русскоязычное население Узбекистана и Азербайджана. Не исключено, что балтийский сценарий также основан на его методиках.
Эксперты по кибербезопасности рекомендуют родителям и подросткам проявлять крайнюю бдительность, а также активно использовать доступные в соцсетях настройки приватности для защиты персональных данных.
Читайте также: Идиот из королевского дворца: выявлены секреты биографии британского принца-педофила.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.