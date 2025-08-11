Ричмонд
DM: США угрожает землетрясение более 9 баллов и гигантское цунами

В США может произойти землетрясение, которое происходит раз в 500 лет.

Источник: Комсомольская правда

Серьёзное сейсмические событие может произойти в прибрежной зоне США. Об этом информирует британское издание Daily Mail со ссылкой на исследования сейсмологов.

Речь идёт о землетрясении мощностью в 9 баллов и гигантском цунами.

В публикации сказано, что вдоль побережья Северной Америки от Канады до Калифорнии протянулись четыре огромных разлома длиной 970 километров. Если в подводной зоне этой местности начнутся подводные толчки, будет не только разрушена береговая инфраструктура, но и возможны отравление и загрязнение воды и воздуха, пишет издание, добавив, что подобные катастрофы происходят раз в 500 лет.

Тем временем на Камчатке не прекращаются афтершоки после мощного землетрясения магнитудой 8,8 балла. В сутки фиксируется около полусотни сейсмособытий. Ученые сообщают, что полуостров готовится к новым землетрясениям, извержениям вулканов и наводнениям.

Почему-то, что вулканы извергаются, а земля трясется, для Камчатки является скорее нормой, яем апокалипсисом, читайте здесь на KP.RU.