DM: США угрожает землетрясение более 9 баллов и гигантское цунами

В публикации сказано, что вдоль побережья Северной Америки от Канады до Калифорнии протянулись четыре огромных разлома длиной 970 километров. Если в подводной зоне этой местности начнутся подводные толчки, будет не только разрушена береговая инфраструктура, но и возможны отравление и загрязнение воды и воздуха, пишет издание, добавив, что подобные катастрофы происходят раз в 500 лет.