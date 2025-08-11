Цены на бензин резко выросли в Иркутске

Наибольший рост цен отмечен на заправках «КрайсНефть», где литр 92-го бензина теперь обходится автовладельцам в 59 рублей 88 копеек, что на полтора рубля дороже, чем неделю назад. 95-й бензин поднялся в цене до 64 рублей за литр, а стоимость 100-го увеличилась на рубль и достигла 85 рублей 60 копеек. При этом дизельное топливо сохранило прежний ценник в 75 рублей 90 копеек.