Цены на бензин резко выросли в Иркутске

В Иркутске зафиксировано очередное подорожание автомобильного топлива. Об этом выяснил корреспондент irk.aif.ru.
Наибольший рост цен отмечен на заправках «КрайсНефть», где литр 92-го бензина теперь обходится автовладельцам в 59 рублей 88 копеек, что на полтора рубля дороже, чем неделю назад. 95-й бензин поднялся в цене до 64 рублей за литр, а стоимость 100-го увеличилась на рубль и достигла 85 рублей 60 копеек. При этом дизельное топливо сохранило прежний ценник в 75 рублей 90 копеек.
Схожая картина наблюдается и на других сетевых АЗС. На заправках «ОМНИ» стоимость основных марок бензина практически сравнялась с «КрайсНефтью»: 92-й продают по 59 рублей 90 копеек, 95-й по 64 рубля, а 100-й по 85 рублей 60 копеек за литр. Цена на солярку осталась без изменений: те же 75 рублей 90 копеек, что и у конкурентов.
Среди крупных сетей наиболее стабильные цены предлагает «БРК». На этих заправках литр 92-го бензина можно приобрести за 58 рублей 8 копеек, 95-го за 61 рубль 50 копеек, а 100-го за 83 рубля 10 копеек. Стоимость дизельного топлива идентична другим сетям: 75 рублей 90 копеек за литр.
Напомним, АиФ Иркутск уже писал о том, на прошлой неделе в Иркутске стоимость бензина вновь увеличилась. На этот раз наиболее заметный рост коснулся марки АИ-95 — за последние сутки литр этого топлива подорожал на 20 копеек и теперь обходится водителям в 60 рублей 90 копеек.