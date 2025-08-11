В Пермском зоопарке осваивающая новый вольер медведица Маша сломила берёзу

Медведица Маша, осваивающая вольер после переезда в новый Пермский зоопарк, сломила берёзу, сообщает администрация зоосада.
В своём телеграм-канале зоопарк опубликовал видео, на котором медведица раскачивает берёзу. Как пояснили в администрации учреждения, Маша активно осваивает свой новый вольер.
«Адаптация проходит по плану. Новый вольер Маше определённо нравится. Здесь столько интересного: возвышенности, деревья и укрытия. Маша раскачала берёзу, словно лёгкую тростинку! Берёза под напором медведицы не выдержала», — рассказывают сотрудники Пермского зоопарка.
Целеустремлённая медведица не остановилась после этого: она стала раскачивать ель.
В зоопарке поясняют: медведи отличаются игривостью и раскачивание деревьев — одна из их любимых забав. Таким образом они не только развлекаются, но и выплёскивают энергию, а также тренируются и маркируют территорию.