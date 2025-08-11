Военнослужащий из Осинского района героически погиб в зоне СВО

В период службы парень получил специальность сапёра-взрывотехника. Служил в инженерно-саперной роте 900-го сводного полка, где его присвоили воинское звание сержанта. Боец удостоен «Орденом Мужества» и знаком «За отличие в службе» 2 степени. С Данилом простятся 12 августа в 14:00.