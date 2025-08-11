Квартира, дача, 50 млн: кому достанется наследство актера Ивана Краско

Советский и российский артист Иван Краско скончался 9 августа в возрасте 94 лет. Именитый актер жил скромно, поэтому оставил после себя лишь квартиру, дачу и финансовые активы.
Кто претендует на наследство Краско, что достанется его детям и почему наследникам грозят судебные тяжбы — читайте в материале aif.ru.
Делил квартиру с бывшей женой.
Краско, несмотря на успешную карьеру и четыре брака, после смерти оставил лишь квартиру в Санкт-Петербурге и дачу в Ленинградской области.
«Основные активы Ивана Краско, подлежащие распределению между наследниками, это квартира в центре Санкт-Петербурга, где артист проживал с третьей женой Натальей Вяль и их несовершеннолетними сыновьями, а также дача в Грузино Ленинградской области», — сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москвы и области Александр Хаминский.
Считается, однако, что дачу в Грузино артист давно подарил своей дочери Юлии, которая сейчас живет в Варшаве. Сам он чаще бывал на другом дачном участке — в деревне Вартемяги той же Ленинградской области.
В наследственную массу, по словам юриста, также войдут финансовые активы Краско и авторские отчисления за его 70-летнюю карьеру. Среди наследников — минимум пятеро детей, а также внуки.
Хаминский подчеркнул, что у Краско могли быть внебрачные дети, которые, если подтвердят родство, могут также участвовать в разделе наследства.
Оставил имущества на 50 млн.
После смерти Краско оставил трехкомнатную квартиру, которая расположена в типовом доходном доме конца 19 века в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
Аналогичные квартиры «старого фонда» стоят около 30−35 миллионов рублей. Цена квартиры Краско может быть выше, учитывая наличие именитого хозяина. Также окончательная стоимость будет зависеть от ремонта, который там сделан.
При этом в квартире Краско давно живет его третья супруга Наталья Вяль с их общими детьми.
Дачный домик в деревне Вартемяги, где любил отдыхать артист, может стоить порядка 10−15 миллионов рублей. Все зависит от размера участка.
Таким образом, одного недвижимого имущества Краско оставил примерно на 50 миллионов рублей.
Родственникам грозят судебные тяжбы.
Юрист Хаминский отметил, что, учитывая многочисленность родственников, им будет проще договориться о разделе наследства на берегу. Иначе дело затянется на долгие годы.
«Ключевой конфликт развернется вокруг питерской квартиры: Наталья Вяль, фактически контролирующая жилье, может претендовать на долю для сыновей, но взрослые дети Краско вправе требовать равного раздела. Без завещания квартира, вероятно, останется Вяль и детям, но с обязательными компенсациями другим наследникам. Дачу могут разделить между младшими сыновьями и старшими дочерями», — отметил он.
По словам специалиста, проблемы при разделе имущества также могут появиться из-за отсутствия документального оформления прав на гонорары.
Напомним, похороны Краско пройдут 13 августа.
Церемония прощания состоится в театре имени В. Комиссаржевской, где в последние годы работал актер.