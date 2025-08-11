Бывшего вице-губернатора Самарской области Гендина обвиняют в хищении 100 млн рублей

Бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин обвиняется в мошенничестве на сумму около 100 млн рублей. Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС, следствие предъявило ему окончательное обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, Гендин, используя свое положение и ссылаясь на связи в правительстве и администрации президента, получил от потерпевшей денежные средства за содействие в оформлении разрешения на градостроительные работы. Сам обвиняемый свою вину не признает.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что стало известно, благодаря чему удалось оперативно задержать напавших на «Крокус».