Командование Вооружённых сил Украины атаковало с помощью беспилотного летательного аппарата своих же солдат, рассказал российский штурмовик с позывным Бусинка.
Он подчеркнул, что украинские боевики остались без еды, они голодали около недели. По словам военнослужащего, один из солдат ВСУ сдался в плен.
«По нему отработали их БПЛА, убили его товарища. Голодовал он около пяти дней. Пришёл он на нашу точку. Мы его напоили чаем, накормили. Зовут его Рома», — сказал штурмовик 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» в разговоре с агентством РИА Новости.
Военнослужащий уточнил, что речь идёт о солдатах 111-й бригады ВСУ. По словам военного, российские военнослужащие сопроводили пленного в тыл, а также помогли созвониться с семьёй.
Кроме того, штурмовик с позывным Бусинка рассказал, что солдаты Вооружённых сил Украины грабили, а также сжигали дома жителей Яблоновки. В частности, они забирали еду и воду.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Яблоновку в Донецкой народной республике.