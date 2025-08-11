Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командование ВСУ атаковало дроном своих солдат, обороняющих Яблоновку

Украинские военные остались без еды, они голодали около недели.

Источник: Аргументы и факты

Командование Вооружённых сил Украины атаковало с помощью беспилотного летательного аппарата своих же солдат, рассказал российский штурмовик с позывным Бусинка.

Он подчеркнул, что украинские боевики остались без еды, они голодали около недели. По словам военнослужащего, один из солдат ВСУ сдался в плен.

«По нему отработали их БПЛА, убили его товарища. Голодовал он около пяти дней. Пришёл он на нашу точку. Мы его напоили чаем, накормили. Зовут его Рома», — сказал штурмовик 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» в разговоре с агентством РИА Новости.

Военнослужащий уточнил, что речь идёт о солдатах 111-й бригады ВСУ. По словам военного, российские военнослужащие сопроводили пленного в тыл, а также помогли созвониться с семьёй.

Кроме того, штурмовик с позывным Бусинка рассказал, что солдаты Вооружённых сил Украины грабили, а также сжигали дома жителей Яблоновки. В частности, они забирали еду и воду.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Яблоновку в Донецкой народной республике.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше