Суд обвинил бывшего вице-главу Самарской области в хищении 100 млн рублей

Предприниматель и бывший заместитель губернатора Самарской области Геннадий Гендин обвиняется в хищении около 100 миллионов рублей. Он не признаёт вину. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы дела.
Геннадию Гендину предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК России. Как считают правоохранители, подсудимый обманным путем получил от жертвы средства за предоставление разрешения правительства на проведение градостроительных работ.
«Сумма ущерба, установленная в ходе предварительного следствия, составляет около 100 млн рублей», — сказано в материалах.
Суд между тем приговорил к двум с половиной годам колонии условно генерал-майора Минобороны РФ Анвара Галимуллина. Приговор вынесли 9 августа. Сообщается, что генерал-майор также заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей.