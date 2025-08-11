МИД Ирана: Вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки дня

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что вопрос о Зангезурском коридоре больше не обсуждается, так как речь идет о создании транзитной дороги, находящейся под суверенитетом Армении.
— Вопрос о (Зангезурском — прим. «ВМ») коридоре полностью отложен в сторону, — объяснил Арагчи.
Арагчи отметил, что транзитная дорога будет создана американо-армянской компанией, зарегистрированной в Армении по армянским законам.
Он также выразил обеспокоенность возможным участием американской компании в проекте и подчеркнул, что любое иностранное присутствие в регионе может негативно повлиять на мир и стабильность. Арагчи добавил, что Иран продолжает консультации с Баку и Ереваном и следит за ситуацией, при этом принципиальные позиции Ирана до настоящего момента соблюдались, передает РИА Новости.
Ранее иранские власти выступили против проекта транспортного пути между частями Азербайджана на юге Армении в Зангезурском коридоре, который передается Соединенным Штатам на 99 лет и будет называться «маршрутом Трампа ради международного мира и процветания».
8 августа Трамп сообщил, что Армения и Азербайджан в рамках подписанных соглашений обязались навсегда прекратить боевые действия, установить торговые, транспортные и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.