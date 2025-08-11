В Омской области отключат телевещание в четырех населенных пунктах

С 12 по 15 августа 2025 года жители четырех населенных пунктов Омской области столкнутся с перебоями в телевещании. Как сообщила пресс-служба компании «РТРС», неудобства будут связаны с плановыми профилактическими работами на передающем оборудовании.
График отключений:
12 августа, 11:00−17:00 — село Шухово, Знаменский район,
13 августа, 10:00−16:00 — поселок Тевриз,
14 августа, 09:00−15:00 — деревня Летние, Усть-Ишимское поселение,
15 августа, 09:00−15:00 — село Бакшеево Тевризского района.
Все работы будут носить кратковременный характер.
