В Омской области отключат телевещание в четырех населенных пунктах

Профилактические работы пройдутна севере региона.

Источник: Комсомольская правда

С 12 по 15 августа 2025 года жители четырех населенных пунктов Омской области столкнутся с перебоями в телевещании. Как сообщила пресс-служба компании «РТРС», неудобства будут связаны с плановыми профилактическими работами на передающем оборудовании.

График отключений:

12 августа, 11:00−17:00 — село Шухово, Знаменский район,

13 августа, 10:00−16:00 — поселок Тевриз,

14 августа, 09:00−15:00 — деревня Летние, Усть-Ишимское поселение,

15 августа, 09:00−15:00 — село Бакшеево Тевризского района.

Все работы будут носить кратковременный характер.

Ранее «КП Омск» сообщила, что 101-летний болельщик «Авангарда» получил именную форму из рук Наиля Якупова.