Жители Нижнего Тагила жалуются на антисанитарию на улице

Жители Нижнего Тагила жалуются на антисанитарию из-за пьяных компаний на улице Энтузиастов.

Источник: Комсомольская правда

Жители Дзержинского района Нижнего Тагила обеспокоены антисанитарным состоянием территории вокруг парка на улице Энтузиастов, где собираются пьяные компании. Об этом сообщили в группе «Черный список Тагила» в социальных сетях.

По словам горожан, вблизи парка установлены скамейки, ставшие местом сбора нарушителей порядка, которые употребляют алкоголь и оставляют после себя мусор.

— После их посиделок остаётся куча мусора, бегают крысы, кругом антисанитария, — жалуются тагильчане.

Кроме того, отмечается, что скошенная в июле трава так и не была убрана, усугубляя ситуацию. Несмотря на обещания администрации района привести территорию в порядок, работы до сих пор не проведены.

Жители возмущаются антисанитарными условиями и просят принять меры по наведению порядка.