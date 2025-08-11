Жители Нижнего Тагила жалуются на антисанитарию на улице

Жители Дзержинского района Нижнего Тагила обеспокоены антисанитарным состоянием территории вокруг парка на улице Энтузиастов, где собираются пьяные компании. Об этом сообщили в группе «Черный список Тагила» в социальных сетях.
По словам горожан, вблизи парка установлены скамейки, ставшие местом сбора нарушителей порядка, которые употребляют алкоголь и оставляют после себя мусор.
— После их посиделок остаётся куча мусора, бегают крысы, кругом антисанитария, — жалуются тагильчане.
Кроме того, отмечается, что скошенная в июле трава так и не была убрана, усугубляя ситуацию. Несмотря на обещания администрации района привести территорию в порядок, работы до сих пор не проведены.
Жители возмущаются антисанитарными условиями и просят принять меры по наведению порядка.