Горожане пожаловались на голых любителей страшных жертвоприношений

Жители района Паульсхоф в южноафриканском Йоханнесбурге обратились к властям с жалобой на проведение кровавых ритуалов с жертвоприношениями животных под аккомпанемент барабанов по выходным дням. Об этом сообщает The South African.
Горожане заявили, что их пригород превратился в «зону беззакония», став местом притяжения адептов традиционных верований. Последние регулярно проводят церемонии на речном берегу в выходные. По свидетельствам жителей, участники обрядов появляются обнаженными, разводят масштабные костры, исполняют барабанные ритмы и публично приносят животных в жертву божествам.
Мы становимся свидетелями шокирующих сцен: обнаженные люди среди бела дня, забой скота вблизи жилых домов, многочасовые костровища. Речь уже не о свободе вероисповедания, а о нарушении санитарных норм, общественной безопасности и правил приличия, заявил представитель местных жителей Альберт Гамби.
В результате горожане направили обращения в полицию и Департамент охраны окружающей среды. Район посетил министр сельского хозяйства провинции Гаутенг Вуйисва Рамокопа, лично оценивший ситуацию. Чиновник согласился с требованиями жителей, поддержал их петицию и пообещал подключить к решению проблемы компетентные инстанции.
