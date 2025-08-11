Омский областной суд зафиксировал снижение числа уголовных дел

В Омске прошло совещание с участием глав районных и городских судов. На мероприятии подвели итоги работы за первые шесть месяцев 2025 года. Новость сообщил 11 августа канал t.me/courts_of_the_Omsk_region.
По уголовным делам зафиксировано значительное снижение — суды региона приняли 2368 материалов, что на 20% меньше прошлого аналогичного периода. Гражданских дел рассмотрено 20 117 — на 3,5% меньше показателей 2024-го. Административных дел зарегистрировано 3016 против 6445 годом ранее.
Мировые судьи области рассмотрели 921 уголовное дело (снижение на 15,6%), 125 032 гражданских дела (сокращение на 35%) и 16 050 административных дел (уменьшение на 38,7%).
Председатель регионального суда Петр Трапезников подчеркнул необходимость соблюдения баланса между качеством работы и сроками рассмотрения дел.
