Омский областной суд зафиксировал снижение числа уголовных дел

По уголовным делам зафиксировано значительное снижение — суды региона приняли 2368 материалов, что на 20% меньше прошлого аналогичного периода. Гражданских дел рассмотрено 20 117 — на 3,5% меньше показателей 2024-го. Административных дел зарегистрировано 3016 против 6445 годом ранее.