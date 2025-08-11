Археологи нашли древнейшую стену IV в. до н. э. в городе-спутнике Херсонеса

«Сейчас мы понимаем, что все наши предшественники искали либо стены и башни, либо цитадель. Однако, непонятно, как и чем жил город — для этого нужно вскрывать жилые кварталы. И я уверен, что здесь был храм, его надо искать: в местном музее среди разнотипных предметов я случайно увидел фрагмент карниза из местного камня, который наверняка был использован для украшения храма», — отметил ученый.