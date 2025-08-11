В России создадут «одно окно» для госуслуг, привязав их к жизненным событиям

В России планируется комплексная трансформация системы государственных услуг, в рамках которой разрозненные сервисы будут сгруппированы в соответствии с конкретными жизненными обстоятельствами. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Перезагрузка пройдет на портале «Госуслуги», где граждане смогут получать все необходимые услуги в формате «одного окна», без необходимости поиска отдельных сервисов.
Григоренко подчеркнул, что при наступлении определенных жизненных событий, таких как выход на пенсию, открытие бизнеса или рождение ребенка, граждане должны получать полный пакет необходимых услуг, избегая сложностей с различными ведомствами и сбором лишних документов.
За каждой услугой будет закреплен куратор, отвечающий за ее качество, развитие и устранение сбоев. К 2030 году планируется перевести в электронный вид 99 процентов массовых социально значимых услуг, при этом некоторые ведомства будут получать необходимые документы из государственных реестров самостоятельно, без участия граждан, передает «Известия».
Кроме того, стало известно, что раздел «Россия — страна возможностей» с материалами и программами проектов одноименной автономной некоммерческой организации (АНО) появится по портале «Госуслуги».