В России создадут «одно окно» для госуслуг, привязав их к жизненным событиям

За каждой услугой будет закреплен куратор, отвечающий за ее качество, развитие и устранение сбоев. К 2030 году планируется перевести в электронный вид 99 процентов массовых социально значимых услуг, при этом некоторые ведомства будут получать необходимые документы из государственных реестров самостоятельно, без участия граждан, передает «Известия».