Никитин допустил «вымирание» профессии курьера из-за доставки дронами

При этом широкое внедрение доставки дронами еще не скоро станет реальностью.

Источник: Аргументы и факты

Министр транспорта РФ Андрей Никитин высказал мнение о возможном исчезновении профессии курьера в будущем в связи с развитием технологий доставки с помощью дронов. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах форума «Беспилотные системы: технологии будущего», который проходит в рамках мероприятия «Архипелаг 2025», организованного по поручению президента Владимира Путина.

Он отметил, что уже ведутся эксперименты по использованию дронов для доставки товаров, и существует вероятность, что со временем профессия курьера станет устаревшей. По словам министра, такие инновации могут значительно изменить логистическую сферу и повлиять на рынок труда.

Тем не менее, Никитин подчеркнул, что широкое внедрение доставки дронами еще не скоро станет реальностью. Основной причиной он назвал необходимость проведения всесторонних испытаний и обеспечения безопасности граждан, чтобы новые технологии могли быть внедрены без риска для людей и окружающей среды.

Ранее эксперт Роман Ерхов назвал трудовые навыки, которые будут востребованы в будущем.

