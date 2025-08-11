Никитин допустил «вымирание» профессии курьера из-за доставки дронами

Министр транспорта РФ Андрей Никитин высказал мнение о возможном исчезновении профессии курьера в будущем в связи с развитием технологий доставки с помощью дронов. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах форума «Беспилотные системы: технологии будущего», который проходит в рамках мероприятия «Архипелаг 2025», организованного по поручению президента Владимира Путина.
Он отметил, что уже ведутся эксперименты по использованию дронов для доставки товаров, и существует вероятность, что со временем профессия курьера станет устаревшей. По словам министра, такие инновации могут значительно изменить логистическую сферу и повлиять на рынок труда.
Тем не менее, Никитин подчеркнул, что широкое внедрение доставки дронами еще не скоро станет реальностью. Основной причиной он назвал необходимость проведения всесторонних испытаний и обеспечения безопасности граждан, чтобы новые технологии могли быть внедрены без риска для людей и окружающей среды.
