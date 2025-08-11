В Вашингтоне обрадовались результатам переговоров Вэнса в Британии: Трамп стал еще ближе к цели

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что возможная встреча российского лидера с Зеленским вряд-ли была бы продуктивной. Он отметил, что Вашингтон продолжает вести диалог с украинской стороной, но ничего конкретизировать не стал.