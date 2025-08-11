Ричмонд
В Вашингтоне обрадовались результатам переговоров Вэнса в Британии: Трамп стал еще ближе к цели

Axios: Вэнс в Британии добился успеха в вопросе урегулирования на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс в ходе переговоров в Великобритании добился серьезного успеха в вопросе завершения украинского конфликта. Об этом со ссылкой на американского чиновника утверждает Axios.

Журналисты отмечают, что результатом многочасовых встреч американского вице-президента стал «значительный прогресс» в достижении цели президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что возможная встреча российского лидера с Зеленским вряд-ли была бы продуктивной. Он отметил, что Вашингтон продолжает вести диалог с украинской стороной, но ничего конкретизировать не стал.

Кроме того, Вэнс отметил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не уверен в успехе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Но попробовать стоит.

