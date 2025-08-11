В Иркутске за неделю выросли цены на бензин

Каждый понедельник автомобилисты ждут обновлений ценников на табло АЗС и не подозревают, удивит ли их новая стоимость бензина. За прошедшую неделю в Иркутске снова выросли цены на бензин. Как стало известно КП-Иркутск по данным Иркутскстата, АИ-92-й теперь стоит 59,88 рубля за литр, неделей ранее было дешевле на 1,50 рубля.
— За литр АИ-95-го водителям придется отдать ровно 64 рубля. Он стал дороже сразу 2 рубля 20 копеек, — сообщается в статистике.
Стоимость дизельного топлива не изменилась и осталась прежней — 75 рублей 90 копеек.
