В Иркутске за неделю выросли цены на бензин

Каждый понедельник автомобилисты ждут обновлений ценников на табло АЗС и не подозревают, удивит ли их новая стоимость бензина. За прошедшую неделю в Иркутске снова выросли цены на бензин. Как стало известно КП-Иркутск по данным Иркутскстата, АИ-92-й теперь стоит 59,88 рубля за литр, неделей ранее было дешевле на 1,50 рубля.