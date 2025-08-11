Депутат Госдумы Вассерман объявлен в розыск на Украине

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман объявлен в розыск на Украине. Местные органы власти заявили об этом в 2022 году, пишет РИА Новости.
Так, по состоянию на август, он все еще числится в базе. Журналист получил российское гражданство в 2017 году. Позже против него возбудили уголовное дело о сепаратизме.
Как известно, Анатолий Вассерман является неоднократным победителем игры «Что? Где? Когда?». Он также участвовал в выборах в Раду, однако попытки не увенчались успехом.
В базу украинского сайта «Миротворец» между тем попала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Создатели экстремистского ресурса обвиняют актрису в посещении Мариуполя в 2024 году. Кроме того, на нее пожаловались из-за поездки в Крым в 2019 году.