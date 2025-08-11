Депутат Госдумы Вассерман объявлен в розыск на Украине

В базу украинского сайта «Миротворец» между тем попала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Создатели экстремистского ресурса обвиняют актрису в посещении Мариуполя в 2024 году. Кроме того, на нее пожаловались из-за поездки в Крым в 2019 году.