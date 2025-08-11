Кузбасские врачи спасли пациентку, сердце которой остановилось на 15 минут

В Кузбассе медики сумели спасти пациентку, у которой остановка сердца продолжалась около 15 минут.
Причиной критического состояния стала тромбоэмболия лёгочной артерии, сопровождавшаяся обструктивным шоком.
В ходе реанимационных мероприятий врачи провели непрямой массаж сердца, подключили пациентку к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а после подтверждения диагноза выполнили тромболизис, устранив тромб с помощью специализированного препарата.
Неврологических нарушений после инцидента у женщины не выявлено, её состояние стабилизировалось, и она продолжает лечение в отделении неотложной кардиологии.
